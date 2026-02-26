Il maxi-affare Meta-Amd | 100 miliardi di dollari per far correre l’intelligenza artificiale

Meta ha annunciato un investimento di 100 miliardi di dollari destinato all'acquisto di chip per l'intelligenza artificiale prodotti da Advanced Micro Devices. L'obiettivo è potenziare le capacità tecnologiche dell’azienda e mantenere un ruolo competitivo in un settore in rapida evoluzione. Questa mossa rappresenta un passo strategico per sostenere lo sviluppo delle proprie soluzioni di IA e affrontare le sfide di mercato.

Amd, guidato dalla dinamica manager Lisa Su, offre le sue azioni in prospettiva (Meta ha un warrant per arrivare al 10% della compagnia) in cambio di scala e competenze tecniche. Si rafforza la cosiddetta “economia circolare” del tech e dell’IA, con compagnie che generano e governano i servizi da un lato e provider di hardware e infrastruttura dall’altro. Meta ha in previsione di effettuare almeno 600 miliardi di dollari din investimenti in data center e ha contabilizzato per il 2026 una spesa in conto capitale da 135 miliardi di dollari, seconda solo a quella di Alphabet, la parent company di Google (180 miliardi), nel quadro di uno sforzo che quest’anno vedrà i giganti della Silicon Valley promuovere spese per 660 miliardi complessivi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

