il maestro molinelli sul podio per arisa nella serata delle cover

Ed ecco l’ultima sorpresa per Pesaro al festival di Sanremo. Domani sera sul podio dell’Ariston, nella serata dedicata alle cover, assieme ad Arisa salirà infatti Roberto Molinelli. Autore degli arrangiamenti il maestro, cittadino pesarese da ormai più di trent’anni, dirigerà orchestra e coro per un brano icona della storia del festival: " Quello che le donne non dicono ". Maestro Molinelli, dunque una nuova avventura sul palco di Sanremo. "Tornare sul palco del festival è sempre un’emozione forte, ma questa volta lo è ancora di più perché al centro c’è un’artista come Arisa. Sanremo è un luogo simbolico, dove la canzone italiana si rinnova ogni anno e accompagnare Arisa in questa serata significa contribuire a esaltare la sua identità artistica in un contesto che sa parlare a pubblici molto diversi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

