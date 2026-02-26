L’attacco finale alla Costituzione che il governo delle destre sta portando avanti negli ultimi tempi ha nel mirino soprattutto due obiettivi. Colpire i giornalisti liberi e coraggiosi attraverso un controllo sempre più capillare dei mezzi di comunicazione pubblici e privati ed attaccare con inaudita violenza istituzionale i magistrati autonomi e indipendenti. Guarda caso due obiettivi prioritari del disegno eversivo della Loggia P2 di Licio Gelli, che è stato anche organizzatore e finanziatore della strage di Bologna. Un disegno eversivo portato allora avanti anche con le bombe e oggi invece presentato candidamente come un piano di riforma dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il governo porta avanti l’attacco finale alla Costituzione con due obiettivi: così la possiamo difendere

Akanji a Inter TV: «Con un pizzico di fortuna in più possiamo ancora arrivare passare alla fase finale, quando perdi così…»di Redazione Inter News 24Il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata contro il Liverpool...

Difendere la Costituzione: ad Agropoli nasce il “Comitato per il NO” alla riforma della magistraturaPresso la sede della sezione locale dell’ANPI di Agropoli si è tenuta una riunione che ha sancito ufficialmente la nascita del Comitato per il NO...

Rise of China - All Parts

Discussioni sull' argomento Blog | Il governo porta avanti l'attacco finale alla Costituzione con due obiettivi; Gualtieri: Avanti uniti con governo e Coni per le Olimpiadi a Roma. Malagò in regia; Il conto salato del Fondo di Garanzia: quando a pagare sono sempre le imprese (di Confimi Industria); Autonomia, il 73% la vuole ma aumentano i pessimisti.

Intanto il Governo è stato eletto dopo elezioni democratiche. Poi ha seguito la Costituzione per applicare un principio, la separazione delle carriere, in vigore nella maggioranza dei paesi democratici ed ora spetta ai cittadini la scelta definiva. Quindi abbiamo a x.com

La segretaria del Partito democratico è tornata a insistere sul No al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. “Una riforma che è un colpo all’equilibrio tra i poteri sancito dalla nostra Costituzione”, ha detto, attaccando il governo Meloni. - facebook.com facebook