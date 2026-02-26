Il governo ha implementato una tassa sui pacchi senza i necessari passaggi formali, cercando di coprire le esigenze di bilancio. La decisione ha creato confusione tra le parti coinvolte, portando a difficoltà nel rimuoverla. La questione si sta complicando, con molte voci che chiedono chiarimenti e modifiche. La situazione resta in stallo, lasciando aperti diversi interrogativi.

Il governo sta lavorando alla sospensione della discussa tassa di 2 euro su tutti i pacchi sotto il valore di 150 euro che arrivano in Italia da paesi fuori dall’Unione Europea, quella che aveva introdotto con la legge di bilancio a fine dicembre e che fin da subito aveva sollevato perplessità, soprattutto per il tempismo con cui era stata presentata. La tassa ha l’obiettivo di disincentivare soprattutto l’acquisto di prodotti a basso costo dalla Cina, problematici per moltissime ragioni oltre a quella della concorrenza insostenibile per le imprese italiane, come il loro impatto ambientale e sociale. Ma l’Unione Europea, che è l’unica ad... 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il governo ha fatto un gran pasticcio con la tassa sui pacchi

Tassa sui pacchi cinesi: perché il balzello sull’e-commerce del governo sui pacchi sta danneggiando l’ItaliaLa tassa sui pacchi doveva essere il vessillo della “sovranità economica”: colpire l’e-commerce cinese, riequilibrare la concorrenza, incassare...

Una tassa di 2 euro sui pacchi dal 1° gennaio 2026: cosa vuole fare il governoUn emendamento alla manovra (non ancora approvato) prevede un "contributo alla copertura delle spese amministrative" per le spedizioni in arrivo da...

