Il giudice affida il figlio alla madre il padre tenta di rapirlo davanti scuola | bloccato dagli altri genitori

Il padre ha aspettato il figlio fuori da una scuola a Trento e ha cercato di sequestrarlo. Poco prima il giudice aveva deciso l'affidamento del minore alla madre. A salvare il piccolo sono stati gli altri genitori presenti che hanno chiamato subito i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rimproverano il figlio al ristorante, genitori pestati da quattro clienti: la raffica di calci e pugni prima al padre e poi alla madreAvevano rimproverato il figlio di due anni durante una cena al ristorante in un modo che, evidentemente, non è piaciuto ad altri quattro clienti.

Madre porta il bambino al supermercato di Caivano, un uomo prova a rapirlo: "Dammelo, non è tuo figlio"Un uomo ha tentato di rapire un bambino, strappandolo dalle braccia della madre, in un supermercato a Caivano (Napoli).

Temi più discussi: Referendum sulla Riforma Nordio: perché Lunaria invita a votare NO; Il giudice Stefano Vitelli a Le Iene con un monologo: Il dubbio è una risorsa fondamentale nella vita di tutti noi; Affidamento in prova: la discrezionalità del giudice; Autovelox in tangenziale a Treviso, altre dieci multe annullate dal giudice di pace.

Scrivimi una lettera per un giudice che esprima rimorso per il mio reato: imputata a processo chiede a ChatGpt di scriverle delle lettere di scuse per le vittime, il ...Una donna ha generato lettere di rimorso con l'IA per il suo processo, ma il giudice l'ha scoperta e condannata ... ilfattoquotidiano.it

Imputata di un processo si scusa con le vittime, ma per il giudice non è pentita: le lettere erano scritte da ChatGptUna donna in Nuova Zelanda si scusa per i crimini che ha commesso, ma il giudice non le crede: il pentimento non è stato ritenuto sincero perché espresso da testi generati da AI ... corriere.it

Affidamento dei #figli, il Giudice sceglie sempre la #madre Segui il video #avvocato #acerra #gratuitopatrocinio 3492488854 [email protected] - facebook.com facebook