Il nome dell'imprenditrice verrà messo sul tavolo nella riunione di oggi dal parlamentare Davide Faraone. L'ex assessore comunale, nota per le sue battaglie: "Qualcuno pronto a prendersi le responsabilità deve esserci. L'importante sarà la squadra d'appoggio: persone esperte, oneste, che vogliono lavorare, che amano questa città e non hanno altri scopi e interessi" Sono, e restano, aperti al dialogo. Senza alcun veto, sono pronti a valutare ogni possibile nominativo che verrà messo sul tavolo. Coerentemente restano nell'Area Progressista e auspicano che ogni loro iniziativa sia partecipata dalla città. Ma una cosa è certa, qualunque scelta che verrà fatta, e strada tracciata, “deve essere di rottura con i soliti poteri che governano la città". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Area Progressista propone un assessorato alla legalità: “Agrigento ha bisogno di trasparenza e scelte coraggiose”Un assessorato alla Legalità e alla Trasparenza, con il compito di verificare ogni passaggio amministrativo del Comune prima che diventi atto...

Povertà, Area Progressista: "Impoverite politicamente chi ha impoverito Agrigento""Quali altri dati funesti dovremo leggere per renderci conto che le famiglie politiche che hanno comandato, e comandano, ad Agrigento e provincia,...

Discussioni sull' argomento Il giorno delle scelte per l'Area Progressista, Lala (Iv): Le redini della città non possono essere ridate a chi l'ha ridotta in macerie; Urbanistica e partecipazione: parte il progetto Fuori dal Comune – spazi pubblici, scelte condivise; Carnevale posteggi vendita 21 febbraio; Esteri, difesa, competitività: l'ora delle scelte. Meloni oscilla fra Trump ed Europa.

Scuola 2026, il giorno delle scelte: al via oggi le iscrizioni online. Nuove tutele per il personaleIl primo caffè della giornata ha un sapore diverso per migliaia di genitori italiani: quello della scelta. Dalle 8 di oggi, martedì 13 gennaio, si è ufficialmente aperto il portale ministeriale per le ... ilsecoloxix.it

Area Progressista, Dispenza: “Chi ha fatto scadere il tempo si deve assumere le responsabilità” "Era il 6 febbraio quando scrivevo: il tempo è scaduto. E così appare. Chi lo ha fatto scadere si deve assumere la responsabilità di motivarlo ad Agrigento, e agli ag - facebook.com facebook