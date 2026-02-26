Recentemente si vocifera di un possibile ruolo pubblico della figlia del leader nordcoreano, con alcune fonti che suggeriscono un suo coinvolgimento in eventi ufficiali. La presenza di Kim Ju Ae durante alcune manifestazioni ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica, alimentando discussioni sulla sua posizione all’interno del regime. La situazione continua a suscitare interesse e a generare molte domande sulla natura di questa partecipazione.

Si parla sempre più spesso di Kim Ju Ae, la figlia del leader nordcoreano Kim Jong Un. L'ultima parata militare andata in scena a Pyongyang ha riacceso le speculazioni in merito al fatto che Mr Kim abbia scelto la piccola, forse 13enne (non si conosce la sua vera età), come sua possibile erede alla presidenza del Paese. In occasione delle manifestazioni che hanno chiuso l'ultimo Congresso del Partito dei Lavoratori di Corea - il primo dal 2021 - La ragazzina è stata immortalata con un giacchetto di pelle nera, al fianco del padre e con una postura solenne: tre particolari da non trascurare. Che si sommano alle indiscrezioni fornite dall'intelligence della Corea del Sud secondo cui Kim Ju Ae starebbe studiando sul campo come imparare, un giorno, a esercitare il potere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il giacchetto, la soffiata degli 007, la parata militare: Kim ha “incoronato” la figlia? Cosa succede in Corea del Nord

Corea del Nord, Kim Jong Un alla parata militareMercoledì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto una parata militare notturna a Pyongyang per celebrare la conclusione del congresso del Partito...

Corea del Nord, Kim a parata militare: "Potremmo distruggere Seul se sicurezza minacciata"Le fotografie ottenute dai media nordcoreani mostrano il leader Kim Jong Un mentre partecipa a una parata militare mercoledì sera in occasione del...

La soffiata, il fermo e la stanza segreta. Cosa è successo realmente a Can Yaman. Tutto quello che sappiamoTra la presunta soffiata, l'assenza di un mandato specifico e il mistero di una stanza segreta, l’inchiesta apre interrogativi destinati a segnare i prossimi sviluppi giudiziari La notte di Istanbul è ... ilgiornale.it

La soffiata, il blitz nel locale e l'arresto. Cosa rischia Can Yaman e chi sono gli altri indagatiSarebbe stato arrestato a seguito di una soffiata Can Yaman, il noto attore turco di serie tv e soap opera di successo finito sotto i riflettori della cronaca nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ... iltempo.it