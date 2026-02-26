Il Galatasaray segna Felipe Melo sfotte gli juventini | Statevi zitti!

Il Galatasaray ha segnato un gol decisivo, e subito Felipe Melo ha pubblicato delle stories su Instagram rivolte ai tifosi della Juventus, invitandoli a mantenere il silenzio. L'ex centrocampista, noto per le sue opinioni schiette, ha commentato con toni provocatori, suscitando reazioni tra gli appassionati. Il suo messaggio si inserisce in un momento di grande tensione tra le due tifoserie.

