Il futuro sempre più incerto di Federica Brignone | Sono stufa di stare male

Federica Brignone ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla situazione attuale, affermando di non voler smettere ma di essere stanca di affrontare problemi fisici. La condizione della gamba rappresenta un ostacolo quotidiano che rende difficile mantenere la motivazione. La sua dichiarazione mette in luce le difficoltà che sta vivendo in questo momento.

"Non ho ancora il sentimento di voler smettere, sicuramente sono stufa di stare male. Con la gamba che ho è una sfida abbastanza tosta, giorno per giorno. Ho male tutti i giorni, sono sotto antinfiammatori, vediamo come va ma il dolore fa passare la voglia". Lo ha detto alla stampa italiana Federica Brignone in collegamento video da Soldeu, ad Andorra, dove da domani a domenica sono in programma le prime gare di Coppa del mondo ("sono le mie preferite"). Vincitrice ai Giochi olimpici Milano Cortina 2026 dell' oro in supergigante e nello slalom gigante a meno di un anno dal grave infortunio alla gamba che ha rischiato fortemente di comprometterne la carriera, la campionessa valdostana non si nasconde in merito a un possibile ritiro dall'attività agonistica a fine stagione: "La mia fame è quella di vincere ancora delle gare.

"Se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo anno, ne ho le scatole piene di star male". Così, in una conferenza stampa online, Federica Brignone ha parlato delle sue condizioni di salute alla vigilia della tappa di Coppa del mondo di Soldeu. #ANSA - facebook.com facebook

