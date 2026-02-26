il futuro e le sfide

L’export italiano si avvicina ai 21 miliardi di euro, mantenendo una tendenza positiva anche nel 2024. Le cifre mostrano una stabilità che tiene banco nel settore, nonostante le incognite globali. Le aziende continuano a lavorare per consolidare i mercati e affrontare le sfide di un mercato internazionale sempre più competitivo. I dati indicano una crescita costante, ma anche la necessità di adattarsi a nuove dinamiche.

Le esportazioni rappresentano un punto di forza delle imprese bergamasche, malgrado la difficile situazione geopolitica e la riduzione della domanda internazionale. Nel 2024 hanno confermato il valore dell’anno precedente, posizionandosi a 20,7 miliardi, con un progresso del 2,9% sul 2022: nell’ultimo triennio si sono quindi mantenute sempre sopra la considerevole soglia dei 20 miliardi. Questo andamento colloca Bergamo al quinto posto in Italia, il secondo in Lombardia dopo Milano. L’incidenza dell’export della provincia su quello lombardo, nel 2024, è del 12,6%, sostanzialmente analogo allo scorso anno; sul dato nazionale è del 3,3%.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

