Il divorzio | si chiude l’era della pianificazione urbanistica condivisa

Dopo quasi vent’anni di gestione concertata, Cadoneghe e Vigodarzere hanno sottoscritto l’accordo per il recesso dal Pati. L’atto firmato digitalmente dai sindaci Marco Schiesaro e Adolfo Zordan il 23 febbraio Si chiude definitivamente l’era della pianificazione urbanistica condivisa tra i comuni di Cadoneghe e Vigodarzere. Dopo quasi vent’anni di gestione concertata, i due enti hanno sottoscritto l’accordo ufficiale per il recesso dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati). L’atto, firmato digitalmente dai sindaci Marco Schiesaro e Adolfo Zordan il 23 febbraio 2026, segna il passaggio verso una gestione strategica indipendente dei rispettivi territori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

