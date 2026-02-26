Milano, 26 febbraio 2026 – Terza udienza in Assise per la discussione testi sull’omicidio di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter di 40 anni uccisa dal compagno, il salvadoregno Pablo Heriberto Gonzalez Rivas. Il 48enne assassino era in aula, ha assistito a sguardo basso la ricostruzione fornita dai carabinieri nelle indagini coordinate dalla pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella. Parti civili la zia, Rosario De Fatima Valle Espinoza e la cugina di Jhoanna. In aula anche le amiche che indossavano una maglietta con il volto della donna. La notte dell’omicidio . Stando alle evidenze riportate in aula, Gonzales dopo aver picchiato e strangolato la compagna, la notte del 25 gennaio di un anno fa, dal loro monolocale di piazza Daini, zona Bicocca, trascina giù dalle scale un borsone in cui ha nascosto il cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il delitto della valigia di piazza Daini, così è morta la baby sitter Jhoanna Nataly Quintanilla. In aula tutte le bugie di Pablo Gonzalez Rivas

