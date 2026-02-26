il cuore di domenico in un box per gli alimenti vecchio di 40 anni

Ispettori del ministero e Nas a Bolzano. Attesa per l'autopsia. Il chirurgo dimessosi: "Io non informato" Non si sa ancora quando si svolgeranno i funerali di Domenico, il bambino morto domenica scorsa al Monaldi di Napoli dopo quasi due mesi di coma farmacologico seguiti all'infelice trapianto dello scorso 23 dicembre con un cuore giunto nel capoluogo campano "bruciato" da una serie di sciagurate scelte, per le quali sette medici e paramedici sono attualmente indagati. Il giorno delle esequie dipende dalla decisione del gip sulla richiesta di incidente probatorio relativo all'autopsia, ritenuta un passaggio fondamentale ma anche necessaria per "liberare" finalmente la piccola salma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il cuore per Domenico trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti. In dotazione al Monaldi dagli anni OttantaPer trasportare il cuore per il trapianto al piccolo Domenico, l'equipe dell'ospedale Monaldi ha utilizzato un box isotermico di vecchia generazione...

Morte Domenico, la lite in sala operatoria e il giallo sul ghiaccio secco: cosa è successo al cuoreNuovi dettagli sulla morte di Domenico: sotto indagine le procedure di espianto e l’uso del ghiaccio secco per il cuore destinato al trapianto. tgcom24.mediaset.it

Bimbo morto dopo trapianto, gli infermieri: Provammo a scongelare il cuore con acqua fredda e caldaSecondo le dichiarazioni raccolte, il personale sanitario si sarebbe immediatamente reso conto delle condizioni critiche del cuore e sarebbero stati ... lapresse.it

