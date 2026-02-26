Il Comune teme nuove occupazioni | affidati in anticipo i locali di piazzetta della Pace che ospiteranno un dormitorio

Il Comune ha deciso di affidare in anticipo i locali di piazzetta della Pace a un’organizzazione di volontariato, per evitare nuove occupazioni abusive. I locali, situati al civico 6, saranno destinati ad accogliere un dormitorio di prima accoglienza. La scelta mira a garantire una gestione tempestiva e a prevenire situazioni di occupazione non autorizzata che potrebbero verificarsi in futuro.

La struttura non è ancora operativa, ma sarà subito presa in carico dall'organizzazione di volontariato "La danza delle ombre" (alla quale è stata assegnata per due anni) così da poter assicurare la vigilanza Con una determina firmata ieri dal dirigente dell'area delle Politiche socio-sanitarie, Mario Lo Iacono, la struttura è stata assegnata per due anni a partire dalla firma del contratto (prevista indicativamente per il 9 marzo) all'associazione accreditata nei servizi di contrasto alla grave marginalità adulta. Il tutto senza costi per le casse comunali. Quella de "La Danza delle Ombre" è stata l'unica istanza arrivata al Comune per la gestione degli spazi dopo la scadenza del precedente incarico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

