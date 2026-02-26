Il Comune di Spoltore approva lo scorrimento della graduatoria per i caregiver dell' ambito 16

Il Comune di Spoltore ha dato il via libera allo scorrimento della graduatoria per i contributi destinati ai caregiver familiari nell’ambito sociale distretturale 16, di cui è capofila. La decisione permette di procedere con l’assegnazione delle risorse economiche previste per sostenere le famiglie coinvolte in questa attività. La misura riguarda specificamente i beneficiari inseriti nella lista approvata.

Approvato dal Comune di Spoltore lo scorrimento della graduatoria per i contributi economici, nell'ambito sociale distretturale 16 di cui Spoltore è capofila, per i caregiver familiari. La graduatoria, pubblicata a fine 2025, riconosceva il contributo a 39 beneficiari su 94. Gli altri comuni sono. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Pubblicata la graduatoria dei beneficiari del contributo per i caregiver dell'ambito sociale 16È stata pubblicata dal Comune di Spoltore la graduatoria dei beneficiari del contributo a sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver...

Il Comune di Spoltore sarà capofila dell'ambito sociale 16 anche nel 2026Il Comune di Spoltore sarà capofila dell'ambito sociale distrettuale numero 16 anche nel 2026.

Temi più discussi: Il Comune di Spoltore e Rieco presentano i nuovi servizi di gestione rifiuti e decoro urbano; Spoltore, Comune e Rieco Migliorie nella raccolta dei rifiuti; Spoltore sposa la battaglia della Coldiretti per la tutela dei prodotti Made in Italy: basta concorrenza sleale; Spoltore sostiene Coldiretti: richiesta di nuove regole sull’origine dei prodotti agricoli.

Spoltore, Comune e Rieco Migliorie nella raccolta dei rifiutiLa Rieco e il Comune di Spoltore presentano il rinnovo dell'affidamento per la gestione dei rifiuti che prevede una serie di migliorie ... rete8.it

Spoltore sostiene Coldiretti: richiesta di nuove regole sull’origine dei prodotti agricoliIl Comune di Spoltore chiede alla UE nuove regole sull’origine dei prodotti agricoli per tutelare Made in Italy e consumatori ... abruzzonews.eu

A Spoltore la raccolta differenziata vola oltre l'80 per cento. Il Comune rinnova per 5 anni la partnership con Rieco SpA. Tra i nuovi servizi, arriva il mastello "jolly". Leggi la notizia completa al link nel primo commento. TELEMAX | In onda dal 197 facebook

Il Comune di Spoltore e la Rieco Spa annunciano ufficialmente la presentazione dei nuovi servizi dedicati alla... x.com