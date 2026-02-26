Il Comune ' a caccia' di buche interventi su altre 84 vie

Il Comune ha avviato una serie di lavori per sistemare le strade con interventi su altre 84 vie. Dopo aver già lavorato su 120 strade, nelle ultime settimane si sono concentrati anche su nuovi tratti, con attività di verifica e riparazione di buche. Questi interventi mirano a migliorare la sicurezza e la fruibilità della rete stradale cittadina.

Dopo che già 120 strade sono state oggetto di interventi, altri 84 tratti di vie sono stati interessati, nell'ultima settimana e mezzo, da attività di ricognizione e chiusura buche. Prosegue, infatti, la caccia alle buche che l'Amministrazione ha avviato a fine gennaio per intervenire sulle strade ammalorate a causa dei ripetuti episodi di maltempo e pioggia delle ultime settimane: interventi urgenti a cui sarà affiancato a breve, non appena la stagione lo consentirà, un piano di asfaltature del valore di 1 milione di euro. Anche in questo caso, come nella prima tranche di interventi, sono state interessate direttrici principali... 🔗 Leggi su Modenatoday.it Avanzano i lavori contro il dissesto idrogeologico: interventi su via Trombetta e altre strade comunaliProcedono secondo programma i lavori di mitigazione del movimento franoso in via Trombetta, uno degli interventi più rilevanti previsti sul... Si aprono buche e fessurazioni. Nuovi asfalti per le vie del centroDopo aver approvato il progetto relativo alla manutenzione delle strade extraurbane, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di... Temi più discussi: Comune a caccia di contributi per il porto; Welfare, sport e ambiente. A Cusano il comune a caccia di volontari; Nuovo polo scolastico con le Rodari. Il Comune a caccia di finanziamenti; Anno dell’Ingegno, on line il video promozionale con i ladri nel Museo Leonardiano a caccia della Gioconda. Più ore e posti negli asili nidi: il Comune va a caccia dei fondiSi ragiona anche sull’apertura estiva ne ‘La Mongolfiera’ di via Ferri e il ‘Giardino delle Meraviglie’ di via Foglia ... msn.com Per gli arredi scolastici il Comune va a caccia di fondi ministerialiParte la caccia ai finanziamenti per la fornitura di arredi didattici per la nuova scuola dell'infanzia. L'avviso pubblico del ministero dell'Istruzione consente agli enti locali di richiedere un cont ... laprovinciapavese.gelocal.it Antennatre. . CORDIGNANO | SI MASTURBA E INSEGUE UNA DONNA: CACCIA AL MANIACO – E’ caccia al maniaco che ieri ha terrorizzato alcune donne a Cordignano, masturbandosi e poi inseguendone una. Il Comune annuncia controlli potenziati. Tra l facebook Il 14 febbraio a Palazzo d’Avalos la caccia al tesoro in maschera di Carnevale Appuntamento alle ore 17:00 x.com