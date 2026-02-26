Il complotto dell’algoritmo onnisciente e il capitalismo conversazionale di Instagram

Come tutti, ho una classifica di ipotesi di complotto preferite. Come tutti quelli che ci tengono alla presentabilità sociale, non ammetto di credere in certe letture paranoidi della realtà finché il loro essere realistiche non diventa troppo evidente per venire smentito, e a quel punto mi riposiziono senza un plissé. È un attimo spostarsi da «ma figurati se il Covid è stato creato in laboratorio, poi cosa, i cadaveri degli alieni nei caveau delle banche» a «ma certo che il Covid è stato creato in laboratorio, chi l’ha mai negato?». Il problema delle ipotesi di complotto è che i primi ad aderire sono sempre gli impresentabili e, in questa società di adulti dodicenni, nessuno vuol essere al tavolo degli sfigati nel refettorio scolastico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

