Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Un omaggio che nasce dal lutto, un tributo alle vittime di Crans-Montana e al giovane Achille Barosi, che amava il brano dell'artista e co-conduttore della seconda serata del Festival La seconda serata di Sanremo 2026 si ferma per un momento di pura commozione che va oltre lo spettacolo. Achille Lauro, nelle vesti di co-conduttore accanto a Carlo Conti, Laura Pausini, Pilar Fogliati e Lillo, ha scelto di stravolgere i piani iniziali e di cantare Perdutamente. Non una mossa studiata a tavolino, ma un atto dovuto: la musica che si fa preghiera e memoria per una ferita ancora aperta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il commovente omaggio dell'artista nella seconda serata del Festival

Sul palco di Sanremo cento spezzini: il coro Anffas in diretta nella seconda serata del FestivalSpezia, 25 febbraio 2026 – Una notizia di grande impatto, con l’attesa di una città intera.

Leggi anche: Nella seconda serata del festival si esibiscono 15 Big sorteggiati a caso

La nipote di Ornella Vanoni canta «Senza fine» ai funerali

Temi più discussi: Domenico unisce l’Italia: il commovente omaggio degli stadi di Juve e Palermo; Addio a Eric Dane di Grey's Anatomy: l'omaggio commovente dei colleghi; Sanremo 2026: l’indimenticabile jingle in omaggio a Pippo Baudo; Sanremo 2026, Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: il video. Poi saluta i figli in platea.

Sanremo 2026, il clou della prima serata: ecco la galleryTiziano Ferro e Laura Pausini (Photo by Marco Alpozzi/LaPresse) Il Festival di Sanremo 2026 ... msn.com

Video. Commovente omaggio a Crans-Montana alle vittime dell'incendio e ai soccorritoriSciatori si sono radunati sulle piste formando un cuore per ricordare le vittime e i soccorritori dell’incendio di un bar. Il 9 gennaio sarà giornata di lutto nazionale. In un breve video pubblicato ... it.euronews.com

Il commovente incontro tra Fausto Leali e Patty Pravo dietro le quinte del Festival. #Sanremo2026 x.com

Ospite del format di Fanpage.it “Disegna la canzone” Sal Da Vinci ha rappresentato il suo brano “Per sempre sì”, con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il risultato è bellissimo e commovente https://fanpa.ge/HG5UR - facebook.com facebook