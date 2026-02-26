"La giustizia farà il suo corso. Certo lì c’è stata molta omertà nei colleghi, capisco che è difficile però la prima riflessione è che quando si vedono comportamenti a tutti i livelli che sono impropri, bisogna avere il coraggio di denunciare prima che sia troppo tardi". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta quanto accaduto a Rogoredo: lo scorso 26 gennaio, il poliziotto quarantunenne Carmelo Cinturrino ha ucciso il pusher ventottenne Abderrahim “Zack“ Mansouri ed è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Nell’interrogatorio ha confermato che tutti i colleghi indagati sapevano che all’interno dello zaino c’era un’arma (la pistola a salve posizionata accanto al corpo del ventottenne). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il commento di Sala: "Omertà tra i colleghi. Serve più coraggio"

Caso Cinturrino, Beppe Sala: "C'è stata molta omertà nei suoi colleghi"Il sindaco di Milano è intervenuto sul caso del poliziotto che ha sparato e ucciso un Abderrahim Mansouri fuori dal bosco dello spaccio “C’è stata...

Leggi anche: Ex arbitro Minelli: “Non ci stanno capendo niente i miei ex colleghi. Serve più chiarezza…”

Discussioni sull' argomento Il commento di Sala: Omertà tra i colleghi. Serve più coraggio; Il sindaco Sala: Bastoni ha sbagliato, ma Chiellini e Del Piero simulavano in modo incredibile. Oggi fanno i censori; Inter-Juve, Del Piero a Sala : Penso che il sindaco abbia cose più importanti a cui pensare; Va bene tutto, ma Del Piero simulatore no, caro Sala.

Va bene tutto, ma Del Piero simulatore no, caro SalaIl povero Beppe Sala ha probabilmente detto la più grossa stupidaggine della sua vita, affermando che Del Piero, come Chiellini, ha fatto simulazioni incredibili e ora non si dovrebbe permettere di ... today.it

Stavolta la "vittima" del commento è Elettra Lamborghini. L'urlo in sala prima della sua esibizione - facebook.com facebook