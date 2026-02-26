Il co-conduttore della terza serata del festival che imiterà Lapo è uno dei più bravi talenti comici della tv

Durante la terza serata del festival, uno dei co-conduttori si prepara a intrattenere il pubblico con un'imitazione di Lapo Elkann. La presenza di un talento riconosciuto nel panorama televisivo promette di aggiungere un tocco di vivacità alla serata. La possibilità di vedere sul palco un personaggio noto come Elkann alimenta le aspettative degli spettatori.

E se a salire sul palco dell'Ariston ci fosse Lapo Elkann? Il rischio c'è, se a Sanremo 2026 arriva Ubaldo Pantani – uno dei due co-conduttori della terza serata del festival. Imitatore, volto storico della comicità italiana, Ubaldo affiancherà Carlo Conti, Laura Pausini e Irina Shayk, pronto a ravvivare una manifestazione ancora intorpidita dal politically correct. Con lui ci saranno, almeno in spirito, Lapo e un misterioso personaggio. Pantani è entrato nel mondo dello spettacolo quasi per caso. Avrebbe voluto essere un calciatore, ma il destino lo ha portato in tv, in trasmissioni che hanno lanciato fior di comici.

Chi è Ubaldo Pantani co-conduttore della terza serata di Sanremo 2026: da Lapo Elkann ad Allegri e Buffon, tutte le sue parodie più celebri

Carlo Conti ospite di Fabio Fazio, invita in diretta Ubaldo Pantani come co-conduttore al Festival di Sanremo per la serata del giovedì. Il comico, nei panni di Lapo Elkann, accetta in diretta. facebook