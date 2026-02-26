Il Cielo di Jupiter: ecco l'oroscopo di giovedì 26 febbraio 2026 per tutti i segni. Venere vi infonderà il coraggio necessario per abbracciare il cambiamento. Non è solo una questione sentimentale: la bellezza diventa forza, e il desiderio diventa direzione. Con Marte a sostenervi, avete energia per ripartire e affrontare nuove sfide con determinazione e slancio. Il giovedì vi chiede una cosa semplice e potente: smettete di rimandare ciò che sapete già di voler fare. Mercurio vi aiuta a scegliere le parole giuste, soprattutto se dovete convincere qualcuno o presentarvi con un’idea nuova. La Luna vi rende istintivi: fidatevi, ma non bruciate tappe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Cielo di Jupiter, l'oroscopo per tutti i segni zodiacali

LUNA PIENA IN LEONE 2026 - SEGNO PER SEGNO

