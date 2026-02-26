Il caso smart working Lavora da casa si fa male I giudici | È infortunio

Inciampa e si rompe una caviglia a casa, alzandosi durante un videocollegamento in smart working, e il tribunale riconosce la circostanza come infortunio sul lavoro, ammettendola al risarcimento delle spese sanitarie. La sentenza, prima in Italia sul tema, è stata pronunciata dal giudice del lavoro di Padova in favore di una donna di 60 anni, dipendente del Dipartimento giuridico dell’Università. Il pronunciamento risale all’8 maggio scorso ed è stato reso noto in questi giorni dal sindacato Fgu Gilda Unams, al quale la donna è iscritta e al quale ha richiesto l’assistenza legale. L’incidente risale all’8 aprile 2022, quando la donna era caduta in casa in una pausa di una call, procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con ricovero in ospedale e intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

