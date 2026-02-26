A Gallarate la tensione interna a Forza Italia resta alta. Dopo l’avvicendamento in giunta che a gennaio ha segnato l’uscita di Rocco Longobardi dall’esecutivo e la nomina di Belinda Simeoni a vicesindaco, la frattura emersa nel congresso cittadino 2025 continua a produrre effetti. La nascita della rubrica social “Il Punto su Gallarate”, promossa da Longobardi, ha rappresentato un chiaro segnale di rilancio della maggioranza congressuale che lo aveva sostenuto. Un progetto che, sotto la veste dell’analisi amministrativa sui temi cittadini – scuole, sicurezza, commercio, bilanci – rivendica in realtà il rispetto del mandato congressuale e del percorso politico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il caso Gallarate. FI, una rubrica social riapre ferite interne

“Abbiamo cancellato il suo alibi”. Il caso Garlasco riapre le feriteIl caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, anni dopo la sentenza definitiva che ha indicato in Alberto Stasi...

San Luca, 1985: Delitto Tripodi e sequestro De Feo, un caso archiviato che riapre vecchie ferite della ‘ndrangheta.L’Ombra del Sequestro De Feo: A San Luca, l’Archiviazione dell’Indagine sull’Omicidio del Brigadiere Tripodi Quarantuno anni dopo l’agguato in cui...

Argomenti discussi: Il caso Gallarate. FI, una rubrica social riapre ferite interne; Donna di Saronno ostaggio di un immigrato: L’appello di Fuori dal Coro al prefetto.