il caro diario di nanni moretti per il no al referendum

“Voto no. Cari saluti” è la frase scritta a penna su un foglio in un’immagine pubblicata su Instagram. Il regista romano si aggrega allo schieramento del campo largo contro la riforma della giustizia C’erano pochi dubbi a riguardo. Fatto sta che Nanni Moretti ha voluto mettere nero su bianco (nel senso vero dell’espressione) il proprio endorsment sul referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia - previsto per i prossimi 22 e 23 marzo - che prevede la separazione delle carriere dei magistrati e il sorteggio dei componenti dei due nuovi Consigli Superiori della Magistratura e dell’Alta Corte disciplinare. Il regista romano, quasi citando anche visivamente due dei suoi film più di successo (“Caro Diario” e “Aprile”) verga la seguente frase scritta a penna su un foglio a righe: “Al referendum voto no, cari saluti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

