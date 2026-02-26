Il calcio europeo verso i 30 miliardi | ricavi record ma la redditività resta una sfida

Il calcio europeo sta vivendo un aumento dei ricavi, che quest'anno potrebbero superare i 30 miliardi di euro. Nonostante questa crescita, la capacità di generare profitti rimane un obiettivo ancora lontano, con molti club che affrontano sfide legate ai costi e alla gestione finanziaria. La situazione attuale riflette un mercato in fermento, dove i numeri sembrano crescere più rapidamente delle reali possibilità di reddito.

I ricavi dei club supererà la soglia dei 30 miliardi di euro, confermando la forte crescita. Questo è stato rivelato dall'ultima edizione del rapporto fatto dalla UEFA European Club Finance and Investment Landscape, documento che prevede ricavi superiori ai 28 miliardi di euro del 2024. A partire dal 2015 i ricavi sono cresciuti di ben oltre i 13 miliardi di euro grazie anche ai vari premi UEFA, ai diritti televisivi, alle varie partnership e ai ricavi dello stadio. I guadagni dei trasferimenti, invece, sono aumentati di moltissimo: ben il 211%. Nonostante questo, la gestione della paga dei calciatori ha dato segnali positivi: la crescita delle retribuzioni è ferma al 2-3% annuo grazie ad una migliore gestione dei contratti.

