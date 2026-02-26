Il ’buen camino’ della prevenzione Dall’urologo arriva l’effetto Zalone

"Non sto male, perché mai dovrei fare un esame diagnostico?". Così più o meno, come è raccontato nell’ormai iconico film di Checco Zalone (che per la salute di quella ghiandola malandrina ha avuto più effetti di uno studiato spot), pensano gli uomini, "refrattari per genere alla diagnosi precoce", che tendono ad ignorare quanto sia fondamentale sottoporsi annualmente ad un esame della prostata. Soprattutto dopo i cinquant’anni. Eppure, la "Prostata enflamada", come canta tra i dolori il protagonista di "Buen camino", può rivelarsi malata con uno sprint che anticipa la maggior parte dei sintomi. Per prevenire effetti gravi bisogna bruciarli sui tempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Effetto Zalone, 'Buen Camino' fa bene alla salute e alla prevenzione: "L'ironia aiuta a vincere il tabù della prostata""L'ironia di Zalone è un alleato potentissimo - conferma Roberta Gunelli, primaria dell'Unità operativa di Urologia dell'ospedale Morgagni-Pierantoni...

