Il Bodo-Glimt sembrava destinato a uscire dalla Champions, con possibilità quasi inesistenti di evitare l’eliminazione, ma ha comunque ribaltato le previsioni. Questa storia si aggiunge a una serie di imprese sorprendenti che hanno caratterizzato i trent’anni più recenti della massima competizione europea. La Champions continua a regalare sorprese inattese e momenti di grande incertezza.

Quello più clamoroso resta il Porto 2003-04 di Mourinho, nessuno si aspettava vincesse la Champions. Ancora: la Dinamo Kiev 1998-99; lo Schalke 2010-11; il Malaga 2012-13; l'Ajax 2018-19. E’ la favola del Bodo-Glimt ad essere il “miracolo” più grande nella storia della Champions League? Marca ha selezionato diversi esempi di club che hanno sorpreso nella massima competizione europea negli ultimi trent’anni. Una squadra che fino al 2017 giocava in Seconda Divisione norvegese, una popolazione di appena 55.000 abitanti incastonata nel Circolo Polare Artico, con uno stadio in erba sintetica di appena 8.270 spettatori, con solo due calciatori (Bjorkan e Berg) che giocano nella Norvegia e il 99,7% di possibilità di essere eliminata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bodo-Glimt aveva il 99,7% di possibilità di essere eliminato, ma non è l’unico miracolo della Champions (Marca)

Inter-Bodo Glimt LIVE, risultato in diretta della partita di ChampionsLa diretta live di Inter Bodo Glimt di Champions: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita di ritorno dei playoff.

Inter Bodo Glimt LIVE 0-0: miracolo di Haikin su Dimarco!Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro.

Temi più discussi: L'Inter cade a Bodo: 3-1 nell'andata del playoff; L'Inter ha perso 2-1 contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff ed è stata eliminata dalla Champions League; Alla scoperta del Bodø/Glimt: storia, curiosità e quel precedente in Coppa Delle Coppe; Come ha fatto il Bodø/Glimt a battere due volte l’Inter.

Inter, notte amarissima: il Bodo sbanca San Siro 2-1 ed elimina i nerazzurri dalla ChampionsL'Inter non riesce nell'impresa e, anzi, capitombola sotto i colpi di uno spumeggiante Bodo Glimt. A San Siro, la formazione norvegese passa per 2-1 e, dopo aver vinto 3-1 l'andata del play-off, scriv ... gazzettadiparma.it

Il Bodo che vince contro il senso comune, il preparatore: 'Stop al campionato toglie stress'I segreti degli algoritmi e del mental coach. Vio: 'non giocare tre mesi aiuta se...' Contro il senso comune. Il Bodo Glimt che elimina l'Inter sorprende non solo per l'immagine di Davide che sconfi ... ansa.it

Marotta, Zanetti, Ausilio e Baccin ieri erano tutti alla Pinetina all'indomani del ko cocente con il Bodo Glimt che è costato il passaggio agli ottavi di Champions e qualche milione in fumo. Ma nessuno in casa Inter fa drammi, neppure dal punto di vista dei co x.com

L'analisi di Inter-Bodo Glimt 1-2, eliminazione dalla Champions League, parole Marotta, Barella, Chivu e non solo. Entra nel Club: https://6vkJh9.short.gy/ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai interveni - facebook.com facebook