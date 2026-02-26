Il bel tempo la Champions | tutte le scuse di Carlo Conti per giustificare il flop degli ascolti a Sanremo 2026

Il bel tempo e l’interesse per la Champions League sono tra le ragioni che vengono indicate per spiegare il calo di ascolti a Sanremo 2026. Nonostante una buona percentuale di share, il numero di spettatori si mantiene sotto i 9 milioni. La serata mostra come fattori esterni possano influenzare la partecipazione del pubblico alla manifestazione.

La seconda serata di Sanremo 2026 segna il 59% di share, ma gli spettatori calano ancora restando sotto i 9 milioni. Nella conferenza stampa del 26 febbraio, Carlo Conti rimanda a fattori esterni: "Capisco perché la platea televisiva sia un po' diminuita. Ci sono mille elementi, il tempo, le partite". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ultim'ora: l'attacco a Carlo Conti: "Sei tu che scegli, quindi è tua la responsabilità" Momento di tensione durante la Conferenza stampa della 3° serata di Sanremo. Immediata la risposta del conduttore: "Se mi vuoi far dire una cosa che non ho detto, io non - facebook.com facebook

"Era previsto il calo, perché la seconda cala sempre. Invece è aumentato. Il merito non è del direttore artistico. Di questo ne sono certo". Lo sottolinea sorridendo Carlo Conti in conferenza stampa commentando i dati della seconda serata di Sanremo 2026. " x.com