Il B&B che non doveva esistere e che ha evaso quasi 2 milioni di euro

Formalmente rientrava nella categoria di edilizia agevolata, ma era in pratica votato al turismo: la scoperta fatta dalla guardia di finanza. E se pagavi in contanti, per evitare la tracciabilità, c'era pure lo sconto Ammontano a oltre un milione e ottocento mila euro i ricavi realizzati da un bed and breakfast di lusso situato nel meranese e mai dichiarati al Fisco tra il 2021 e il 2024. È questo l’esito di un’operazione condotta dai finanzieri di Bolzano, che hanno individuato una struttura formalmente rientrante nel regime di edilizia agevolata, ma di fatto destinata alla locazione turistica di alto livello. Nel caso di specie, le... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

