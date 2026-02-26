Il B&B che non doveva esistere e che ha evaso quasi 2 milioni di euro

Un bed and breakfast di lusso nella zona del Meranese ha generato ricavi non dichiarati per più di 1,8 milioni di euro tra il 2021 e il 2024. La struttura, che non avrebbe dovuto operare senza regolare autorizzazione, è stata al centro di un’indagine fiscale. I controlli hanno evidenziato un’evasione consistente rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati.

Ammontano a oltre un milione e ottocento mila euro i ricavi realizzati da un bed and breakfast di lusso situato nel meranese e mai dichiarati al Fisco tra il 2021 e il 2024. È questo l'esito di un'operazione condotta dai finanzieri di Bolzano, che hanno individuato una struttura formalmente.