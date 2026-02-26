Ian Griffiths omaggia Matilde di Canossa con dettagli neo-medievali e gotici La collezione autunno inverno 26 27 ha un solo protagonista | il cappotto

Una nuova collezione autunno-inverno si distingue per i richiami storici e i dettagli ispirati al periodo medievale. Tra tessuti e linee si può notare come il cappotto sia il pezzo centrale della proposta, con un’attenzione particolare alle finiture e alle decorazioni. La sfilata si presenta come un omaggio visivo a un’epoca ricca di fascino e simbolismo, lasciando intravedere un'ispirazione ben precisa.

In passerella, durante la sfilata AI 2026 2027 di Max Mara, rivive lo spirito di Matilde di Canossa. Donna incredibilmente potente del Medioevo italiano. Se vivesse oggi, indosserebbe sicuramente il cappotto eterno di Max Mara: largo e senza bottoni La sfilata di Max Mara è un vero tuffo nel Medioevo italiano. Un viaggio nella storia per celebrare una donna forte, determinata e potente: Matilde di Canossa. Forse l'unica donna in Europa, a quel tempo, ad essere una sovrana indipendente in mezzo a uomini di potere. Il direttore creativo Ian Griffiths la omaggia e fa rivivere il suo spirito, nobile e regale, sulla passerella della Milano Fashion Week.