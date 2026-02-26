I video da milioni di views in cui i cani di canile scelgono le persone | quando dall'IA nascono buone idee

Milioni di visualizzazioni su TikTok per diversi video di IA che mostrano dei cani di canile scegliere loro la persona con cui vogliono passare il resto della vita. Si tratta di immagini che contengono un grande valore e un grande messaggio. E, in fondo, in condizioni ideali lasciar decidere al cane è decisamente la scelta giusta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando l’indicazione sbagliata della razza negli appelli ferma le adozioni: lo studio sui cani di canileUno studio americano mette in evidenza che spesso chi opera per il bene dei cani cercando loro adozione li descrive erroneamente appartenenti a...

Giovanni Benincasa a Non è la Tv: “Le idee nascono al semaforo. Corona? È un po’ come Funari”Giovanni Benincasa, autore del prossimo Dopofestival 2026, a Non è la Tv ricorda Gianfranco Funari e la celebre frase "se uno è stronzo non gli puoi...

Temi più discussi: Forse non vi siete mai chiesti com'era fatto l'ano di un rettile di 300 milioni di anni fa, ma ora potete scoprirlo; Online ci sono 1,3 milioni di video pedopornografici. Cresce il fenomeno Pedomama; Il videogioco NieR:Automata celebra i 10 milioni di copie con un video che termina con ‘To Be Continued’; Backrooms: il video YouTube da milioni di visualizzazioni diventa un horror per A24 prodotto da James Wan.

Le nonne di Altamura giocano a curling nel video da 20 milioni di view: Volevamo provarlo con le pentoleLe nonne più famose dei social colpiscono ancora: le due signore di Altamura hanno raccontato a Fanpage.it di aver ricreato lo sport del momento, il curling, usando pentoloni e scope. fanpage.it

Backrooms: il video YouTube da milioni di visualizzazioni diventa un horror per A24 prodotto da James WanKane Parsons, 17enne creatore di Backrooms su YouTube, dirigerà un film horror per A24 con James Wan. Uscita prevista il 29 maggio 2026. Cast stellare. msn.com

#Ascolti Netflix #TheNightManager 3 ritorna con 8.5 milioni di views x.com

Lo showman ironizza sul programma di Fabrizio Corona durante La Pennicanza: "3,6 milioni di views, praticamente 8 puntate di BellaMa'" - facebook.com facebook