Se la chiarezza da Washington tarda ad arrivare, Bruxelles prova almeno a fare ordine in casa propria. Aerei, farmaceutica ed energia restano fuori dal perimetro dei nuovi dazi voluti da Donald Trump: la Commissione europea ha voluto essere la prima a chiarirlo, annunciando che settori simbolo dell’ industria continentale, già protetti dall’accordo di luglio, restano nella "zona protetta". Ma anche per acciaio, auto, camion, legname non ci sarà l’effetto valanga: il nuovo 10% – ha precisato il portavoce Ue responsabile per il Commercio, Olof Gill – non si somma alle tariffe già imposte con la Sezione 232 americana per motivi di sicurezza nazionale, scongiurando una doppia stangata per i comparti che stanno già pagando il prezzo più alto della guerra commerciale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I paletti di Bruxelles: "Aerei, energia e prodotti farmaceutici esenti dai nuovi dazi"

Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: “L’isola non è in vendita”Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro otto Paesi europei per forzare l'acquisto della Groenlandia, trasformando un alleato Nato in un...

Groenlandia, Trump colpisce otto paesi Ue con nuovi dazi, Bruxelles: “L’isola non è in vendita”Donald Trump ha annunciato nuovi dazi contro otto Paesi europei per forzare l'acquisto della Groenlandia, trasformando un alleato Nato in un...

Temi più discussi: Ucraina: le condizioni UE sull'indipendenza degli organi anti-corruzione; I paletti di Bruxelles: Aerei, energia e prodotti farmaceutici esenti dai nuovi dazi; La Commissione UE pronta ad allargare le maglie degli aiuti di Stato per PMI, edilizia sociale e agricoltura; Dazi, stop dell’Ue: Bruxelles congela gli accordi. Trump minaccia: Una stangata a chi fa il furbo.

Ucraina, i paletti di Bruxelles per l’ingresso nell’Ue: Potenziare gli organi anti-corruzione (gli stessi che Zelensky ha provato a smantellare)Bruxelles fissa paletti per l'adesione dell'Ucraina all'UE: potenziare gli organismi anti-corruzione e sottrarli al controllo politico ... ilfattoquotidiano.it

I nuovi dazi di Trump e l’Europa: perché è a rischio l’accordo di luglio e cosa farà BruxellesL’effetto a cascata della sentenza della Corte suprema di Washington, che ha azzerato l’architettura giuridica di gran parte dei dazi di Trump, non è un ammorbidirsi dei rapporti. È l’opposto, perché ... corriere.it

++ , ++ Buche non segnalate per le strade torinesi: il Comune non rimborsa tanto facilmente i danni causati dall'incuria stradale, anzi a quanto pare pone moltissimi paletti. Lo testimonia Fulvio, che ci scriv - facebook.com facebook

#BodoInter Match review from our Inter Club Brussels / Pagelle dal nostro @Inter Club di Bruxelles con voti e commenti dal nostro socio @derkaiser58 #amala #IMInter #FCIM #ForzaInter #InterClub #UCL #pagelle #fcim1908 #Inter #nerazzurri #ChampionsLe x.com