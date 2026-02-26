Cosa ne penso? Oh be', penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si lavora a La7, o a Rai3, o a Repubblica, che quando si lavora al Giornale. Io ad esempio lavoro al Giornale e be', sono razzista, e loro invece vivono in quei bei salotti. E però sono uguali. E insomma, prima Sigfrido Ranucci - e ci chiediamo come fa a essere di sinistra se non è neanche stupido - che scivola sul messaggio omofobo mentre fa il lumacone con una pompeiana, pure di destra peraltro. Poi la Botteri - una che crede di essere trasgressiva perché non si lava i capelli che, così, in una chiacchierata tra amici, davanti a un milione e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I migliori

Last Minute: i migliori dischi e i migliori libri del 2025 da regalare a NataleLa magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci entrare in empatia con i suoi protagonisti.

AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’annoL’American Film Institute ha svelato oggi i titoli dell’edizione 2025 degli AFI Awards, il tradizionale riconoscimento che ogni dicembre celebra i 10...

I migliori meme del 2025

Temi più discussi: I migliori notebook da gaming per chi ha i videogiochi nel sangue; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 8/2026; Speciale sconti su Amazon: i migliori robot aspirapolvere in offerta, ribassi fino al -51%; Miglior passeggino trio 2026: modelli top e guida alla scelta.

Cinque ospedali lombardi tra i migliori al mondo, secondo la classifica di NewsweekI presidi della nostra regione, presenti in classifica, sono Niguarda (43esimo posto mondiale), Humanitas, San Raffaele, Papa Giovanni XXIII e San Matteo. Attilio Fontana: È un riconoscimento al lavo ... ilgiorno.it

I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classificaLeggi su Sky TG24 l'articolo I migliori ospedali al mondo nel 2026, un solo italiano nella top 50: la classifica ... tg24.sky.it

"Lo stato d'animo non è dei migliori. Siamo delusi e amareggiati, ci dispiace tanto. Il clima non è buono. Ma penso che questa serata ci possa servire per darci cattiveria per finire l'anno nella maniera migliore. Dobbiamo finire il campionato senza rimpianti. Co - facebook.com facebook

"Io non penso di essere il migliore al mondo. Penso che nessuno al mondo sia migliore di me" x.com