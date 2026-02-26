I miei capelli oramai hanno preso possesso di casa mia fanno da mangiare puliscono… sono loro i veri padroni di casa | tutte le volte che Francesco Renga all’Ariston con Il Meglio di Me ha parlato della sua chioma

Durante il suo ultimo concerto all’Ariston, il cantante ha condiviso con il pubblico un’irriverente riflessione sulla propria chioma, paragonando i capelli a veri padroni di casa. La sua performance ha ruotato attorno al tema di autoaccettazione e crescita personale, in una interpretazione che ha coinvolto i presenti e dato spazio a momenti di sincerità e leggerezza. La canzone in gara si concentra sulla volontà di migliorarsi senza perdere di vista le proprie imperfezioni.

Dalla scelta di lasciarli molto lunghi come gesto simbolico, a una conversazione sul balsamo avuta con Antonella Clerici Il meglio di me, questo il titolo della canzone che Francesco Renga porterà sul palco dell’Ariston. Un brano che parla di come provare a essere la miglior versione di se stessi senza dimenticare i difetti, per i quali chi ci vuole bene dovrebbe perdonarci. O sopportarci. Ma a proposito di Francesco Renga e visto che nella redazione di FQMagazine amiamo molto il genere ‘divertissement‘, vorremmo intavolare un discorso sui capelli di Renga. Era il 2020 quando lo stesso cantautore, in tempo di pandemia, disse ironicamente a Radio2SocialClub: “I miei capelli oramai hanno preso possesso di casa mia, fanno da mangiare, puliscono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

