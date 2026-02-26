I medici cubani ci salvarono durante il Covid ora tocca a noi | così nasce la Flotilla per Cuba
Alla fine di marzo partirà dall'Italia una "Flotilla" per Cuba. L'organizzatore: "I medici cubani c'erano quando ne abbiamo avuto bisogno, durante l'emergenza Covid. Non dimentichiamo i loro sacrifici: ora dobbiamo essere noi ad aiutarli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Venezuela, Trump: “È un Paese morto, ora comandiamo noi”. E minaccia Messico, Cuba e Colombia: news in diretta
Il Guatemala sospende i rapporti con Cuba, smetterà di utilizzare medici cubani dopo le minacce di TrumpSecondo un rapporto della Reuters del 10, il Guatemala ha deciso di eliminare gradualmente il suo programma di invio di medici cubani entro la fine...
Temi più discussi: Calabria, i dottori cubani restano: il governo dice no a Washington; Agli Stati Uniti non piace che i medici cubani vengano a lavorare in Italia; Pressioni Usa su medici cubani in Calabria: la Regione sfida il blocco e cerca nuovi camici bianchi; Occhiuto, 'ok aiuto Usa, ma medici cubani restano in Calabria'.
Gli Stati Uniti vorrebbero che la Calabria rinunciasse ai medici cubani che ci hanno aiutato durante la pandemiaLa visita di Mike Hammer, l'agente a L'Avana di Trump e Rubio, in Calabria arriva in un momento in cui Washington vuole isolare (anche diplomaticamente) Cuba dal resto del mondo ... wired.it
I medici cubani in Calabria diventano un caso diplomaticoROMA ll ricorso della Regione Calabria a medici cubani per ovviare alla carenza d personale negli ospedali diventa un affaire internazionale. Secondo quanto scrive l’agenza LaPresse l’amministrazion ... corrieredellacalabria.it
Cuba è stremata, strangolata, ferita dal cinismo di Trump. Durante il Covid fu proprio Cuba a mandare i primi medici per sostenere la nostra sanità in affanno. E ancora oggi centinaia di medici cubani lavorano negli ospedali calabresi in difficoltà. Adesso sono - facebook.com facebook