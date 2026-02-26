I ladri che fanno razzia dei soldi destinati all' abbigliamento delle pattinatrici

Nella notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio alcuni ladri hanno fatto irruzione all’intento del Palasomaschini di Seregno, in via alla Porada, rubando i soldi destinati alle pattinatrici. La denuncia di quanto accaduto è stata fatta direttamente dalla società sulle loro pagine social. Stando alle informazioni note, i ladri son entrati nella struttura forzando il magazzino e poi l’ufficio, dove hanno aperto mobili e cassetti mettendo la stanza a soqquadro. Nel trafugare l'ufficio, i ladri hanno trovato i soldi che erano destinati all’acquisto delle calze per le atlete del pattinaggio artistico. “Il punto - spiegano dal centro... 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: «Banda del buco» a Bergamo: ladri fanno razzìa di attrezzature dentali

Leggi anche: Razzia di soldi e gioielli in una casa. Ladri portano via cinquemila euro

Temi più discussi: Garlate, vicini inseguono i ladri e ne fanno arrestare uno; Furti in casa, la mappa della paura. Ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei perugini sono vuote; Furto nella notte in farmacia a Torino Barriera di Milano: i ladri fanno un buco nella vetrata, l'attività costretta a fermarsi; E’ evaso il ladro arrestato ad Arnad dopo essere stato picchiato da alcuni cittadini.

Furto nella notte in farmacia a Torino Barriera di Milano: i ladri fanno un buco nella vetrata, l'attività costretta a fermarsiNella notte di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, i ladri hanno preso di mira la farmacia Policlinico di via Sempione angolo via Martorelli a Torino. Hanno sollevato una serranda e hanno praticato un b ... torinotoday.it

Ladri 2.0 in azione, cresce l’allarme per i furti con il pos tra la folla. Ecco le precauzioni da prendere per non farsi derubareMalviventi sempre più al passo con le nuove tecnologie sono capaci di rubare il denaro senza toccare le vittime o mettere le mani sui loro ... notizie.tiscali.it

FANNO ESPLODERE L'ATM | La fuga dei ladri col bottino - facebook.com facebook