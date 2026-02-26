I fidanzati di Irina Shayk | da Cristiano Ronaldo a Bradley Cooper E quella chiacchierata notte degli Oscar 2019

Irina Shayk ha avuto diversi partner nel corso degli anni, tra cui figure note sia nel mondo dello sport che dello spettacolo. La sua vita sentimentale ha sempre attirato l’attenzione dei media, specialmente in occasioni pubbliche e eventi di grande risonanza. Tra le serate più discusse, quella degli Oscar 2019 resta impressa come momento chiave di una notte che ha fatto parlare molto.

Sanremo, 26 febbraio 2026 – La top model russa Irina Shayk co-conduttrice sul palco di Sanremo nella terza serata del Festival di giovedì 26 febbraio. Quarant’anni, figlia di un minatore, ha solcato le passerelle di tutto il mondo per i maggiori brand internazionali. Una carriera, quella da modella, iniziata nel 2004, quando si è trasferita a Celjabinsk per studiare marketing, dopo anni difficili seguite alla scomparsa prematura del padre, quando Irina aveva solo 14 anni. Notata fuori da una scuola di estetica da un’agenzia di moda locale, a 19 anni è atterrata a Parigi per il primo set. Nel 2011 è diventata la prima russa sulla copertina di Sports Illustrated, un passaporto visivo che l’ha fatta conoscere nel mondo dell’alta moda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

