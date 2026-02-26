Il Festival di Sanremo 2026 sta entrando nel vivo e tra i protagonisti si fa largo l’attenzione su alcuni artisti che cercano di conquistare il pubblico e la critica. La sfida tra i favoriti si fa sempre più intensa, con performance che promettono di lasciare il segno. Le esibizioni di questa edizione sono al centro delle discussioni e aumentano la curiosità per le serate che verranno.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Il Festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo e la domanda più importante è ormai una, la solita, che si rinnova ogni anno: chi sarà il vincitore? Davide Maggio monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers su chi salirà sul gradino più alto del podio dopo Olly, campione in carica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Favoriti di Sanremo 2026, Arisa tenta il colpaccio

Carlo Conti tenta il colpaccio con Federica Brignone a Sanremo 2026, lei svela se ci saràA Sanremo 2026 Federica Brignone tornerà come ospite di una delle serate dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina? Cosa è emerso e cosa ha...

I favoriti di Sanremo 2026: chi può vincere il Festival?Milano, 15 febbraio 2026 – Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? Tra meno di dieci giorni cantante e canzone vincitrici saranno negli occhi e...

Sanremo 2026 - Arisa alle prove con l'orchestra

Temi più discussi: Chi vince Sanremo 2026? Ecco i favoriti secondo i bookmaker (e secondo noi); Ecco Sanremo 2026: le serate, le giurie, i favoriti; Quote vincitore Sanremo 2026: tutti i favoriti, pronostici definitivi; Le quote di Sanremo 2026: chi vincerà il Festival?.

Sanremo, come cambiano le quote dopo la prima serata: c'è una super favoritaQuote Brancale vincente Sanremo 2026: tra i favoriti anche Fedez-Masini, Fulminacci, Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso ... gazzetta.it

Sanremo 2026, i favoriti dei bookmakers: il clamoroso sorpasso nelle quoteDopo aver ascoltato le canzoni in gara e scoperto la TOP5 della prima serata, si è accesa ufficialmente la gara della 76esima edizione del ... iltempo.it

L’annuncio arriva mentre la cantautrice è tra gli artisti favoriti al Festival di Sanremo, dove ha emozionato pubblico e critica con “Qui con me” - facebook.com facebook

Sanremo 2026: secondo Sisal i favoriti per la vittoria sono Fedez e Masini x.com