I Cleveland Cavaliers si affidano a Schroder dopo aver perso tre giocatori chiave in una recente partita. La squadra ha mostrato fiducia nelle sue capacità per affrontare le sfide future. La decisione di puntare su di lui arriva in un momento di incertezza legata alla disponibilità di altri giocatori importanti. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime gare.

2026-02-26 14:12:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Mercoledì i Cleveland Cavaliers si sono trovati di poco contro i Milwaukee Bucks senza il playmaker James Harden. Tuttavia, mantengono piena fiducia nel backup Dennis Schroder se l’infortunio al pollice di Harden si rivela un problema a lungo termine. Harden, che è stato acquisito questo mese in uno scambio di successo con i Los Angeles Clippers, è rimasto fuori dalla sconfitta per 118-116 a Milwaukee con quella che la squadra ha descritto come una “frattura non scomposta della falange distale” nel pollice destro. L’MVP del 2018 e 11 volte All-Star si è infortunato nella vittoria di martedì sui New York Knicks. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

