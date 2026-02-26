I carabinieri mettono in allerta sulla truffa della targa clonata

I carabinieri di Venezia mettono in guardia i cittadini da una truffa che nelle ultime settimane si sta ripresentando con insistenza, colpendo soprattutto persone anziane. Inizia con una telefonata: un uomo si presenta al telefono come carabiniere, o poliziotto, e informa la vittima che la sua. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

“Attenzione”. La nuova truffa della targa clonata arriva in Italia: “Si fingono carabinieri”. Come riconoscerlaUna truffa agli anziani costruita nei minimi dettagli sta prendendo piede nelle ultime settimane, con un copione studiato per apparire credibile e...

La nuova truffa della targa clonata: come funziona e chi ne è vittima"Le hanno clonato la targa": la nuova truffa agli anziani di una banda con base a Napoli, capace di raggirare molte persone.

Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta

Temi più discussi: Sventato colpo ad azienda orafa. Ladri rubano quattro mezzi. I carabinieri li mettono in fuga; Comune e Carabinieri mettono in guardia i cittadini. Attenzione alle truffe telefoniche; Sventato colpo ad azienda orafa, ladri rubano quattro mezzi ma i carabinieri li mettono in fuga; Grosseto, gufo ferito tra la vegetazione: i carabinieri forestali lo trovano e lo mettono in salvo.

Nuova truffa a danno degli anziani con la tecnica della monetina, i Carabinieri mettono in guardiaLa tecnica della monetina: un espediente semplice ma efficace, molto diffuso in questo periodo per truffare ignare vittime, soprattutto anziane. […] ... ecoaltomolise.net

I Carabinieri mettono a setaccio Carovigno: diversi fermi per possesso di drogaNell’ambito di una pianificata intensificazione dei controlli sul territorio provinciale disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Comp ... brundisium.net

Si mettono a sparare in strada, piombano i carabinieri https://ebx.sh/r5U3Nd - facebook.com facebook