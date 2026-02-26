I calcoli renali potrebbero essere il sintomo di una malattia rara | come riconoscere la PH1

I calcoli renali possono essere un segnale di una malattia genetica poco nota. La PH1, conosciuta anche come iperossaluria primitiva di tipo 1, colpisce alcuni bambini in Europa. Si tratta di una condizione che richiede attenzione e diagnosi accurata per capire meglio come intervenire. La conoscenza dei sintomi può aiutare a identificare questa malattia rara.

L'iperossaluria primitiva di tipo 1 (o più semplicemente PH1) è una malattia genetica rara che in Europa colpisce 1 bambino ogni 120.000 nati. I suoi sintomi possono insorgere a qualsiasi età, e per questo è spesso una patologia sottodiagnosticata: riconoscerla è essenziale per intervenire tempestivamente.

