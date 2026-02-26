Una donna ha scritto a un medico spiegando di essere in attesa di un intervento per rimuovere calcoli alla colecisti, ma ha scoperto di essere rimasta incinta nel frattempo. Ha riferito che i calcoli hanno peggiorato la nausea durante la gravidanza e chiede consiglio su come affrontare la situazione. La sua comunicazione riguarda il momento tra diagnosi e trattamento.

Buongiorno dottore, le scrivo perché ero in attesa di effettuare un intervento di rimozione di calcoli alla colecisti, ma nel frattempo sono rimasta incinta. Sono alla seconda gravidanza, e già alla prima – durante i primi mesi – ho sofferto di fortissima nausea. La situazione ora è molto peggiorata: avevo già gastrite e nausea a causa dei calcoli e con l’arrivo della gravidanza la situazione è precipitata. Faccio davvero fatica a mangiare perché non mi rimane niente nello stomaco. Come posso affrontare questo primo periodo di gravidanza, in attesa che la situazione migliori? Sono davvero stremata. La ringrazio per l’eventuale risposta. vviamente bisogna capire quale sarebbe la migliore soluzione per lei, per far ciò sarebbe consigliabile parlare col collega che segue la sua gravidanza per trovare assieme la soluzione più adatta a lei. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “I calcoli alla colecisti hanno peggiorato la nausea in gravidanza: come posso risolvere?”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a I calcoli alla colecisti hanno....

Argomenti discussi: I calcoli alla colecisti hanno peggiorato la nausea in gravidanza | come posso risolvere?.

Savigliano, un’équipe multi specialistica per rimuovere i calcoliNei casi complicati della calcolosi colecisto-coledocica, si prevede un’unica seduta con chirurgo ed endoscopista. Fino ad ora il trattamento endoscopico era effettuato inviando a Torino i pazienti ... quotidianosanita.it

Calcoli della colecisti patologia in crescita, i fattori di rischioMILANO (ITALPRESS) - I calcoli della colecisti sono depositi solidi che si formano all'interno della cistifellea, un piccolo organo posto sotto il fegato che immagazzina la bile, liquido necessario ... notizie.tiscali.it