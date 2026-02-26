Suona surreale, ma non lo è. Su alcune delle principali direttrici ferroviarie suburbane lombarde ci sono state nel 2025 ben 519 corse soppresse a causa dei serbatoi dell'acqua vuoti, di wc intasati e altrettanti serbatoi delle acque reflue che non vengono svuotati. Insomma, convogli a bordo dei quali non esce acqua dai rubinetti, né sono utilizzabili i wc. Al punto da costringere questi treni a restare in deposito e appesantire così i disagi dei pendolari e la loro esasperazione. Ad arrabbiarsi questa volta sono stati i comitati del Sud Milano e del Lodigiano. Ma, c'è da esserne sicuri, al loro fianco ci sono tutte le associazioni attive in Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I bisogni dei pendolari

Malattie rare, i bisogni dei pazienti reumatologici Ritardi nella diagnosi e prese in carico tardive: le necessità dei pazienti reumatologici affetti da malattie rare.

Leggi anche: Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - Foto

Il TG web tv puglia

Temi più discussi: I bisogni dei pendolari; Trenta fermate dei treni tra Pontenure e Cadeo, consegnata la petizione dei pendolari; ''Un campeggio abusivo in stazione. Ci sono persone che sporcano con bisogni fisiologici oltre a consumare continuamente alcolici. Ora basta''; Stop del Besanino, i sindaci lanciano un questionario per i pendolari.

Interruzione del Besanino per la Pedemontana: questionario dei sindaci ai pendolariUndici sindaci della tratta della linea suburbana S7 che solca la Brianza tra Lecco e Milano diffondono un questionario online per mappare i bisogni trasmettere i dati a Regione Lombardia. mbnews.it

Protesta dei pendolari contro interruzione linea della CircumvesuvianaI pendolari vesuviani e del nolano-baianese ancora una volta sono vessati da scelte dirigenziali incomprensibili. A sostenerlo, in una nota, sono i rappresentanti dei comitati dei pendolari: Enzo ... ansa.it

ATTENZIONE PENDOLARI: SCIOPERO TRASPORTI TORINO E PROVINCIA - facebook.com facebook