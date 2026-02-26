I biglietti per le finali di Coppa Davis sono in vendita

Da oggi, giovedì 26 febbraio, alle ore 12, sono disponibili i biglietti per le finali di Coppa Davis, uno degli appuntamenti più attesi nel mondo del tennis a livello internazionale. La vendita si apre ufficialmente, offrendo agli appassionati la possibilità di assicurarsi un posto in questa importante manifestazione. La richiesta è elevata, e i biglietti sono disponibili attraverso i canali ufficiali.

Dalle ore 12 di giovedì 26 febbraio inizia la fase di vendita. Ticket a partire da 53 euro Dalle ore 12 di oggi, giovedì 26 febbraio, è partita la fase di vendita dei biglietti per le finali di Coppa Davis, la principale competizione di tennis per nazionali. La fase finale del torneo si giocherà a Bologna dal 24 al 29 novembre 2026. Si può assistere alle partite acquistando singoli biglietti per ogni fase del torneo, fino alla finale, oppure acquistare direttamente un abbonamento. Il prezzo dei singoli ticket parte da 53 euro, mentre l'abbonamento meno costoso costa 541 euro. Sono previsti diversi sconti riservati ai tesserati alla Federazione o ai possessori di tessera Atleta, Socio ed eSports.