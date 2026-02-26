I 5 settori green che attirano più capitali nel 2026 | perché banche e fondi ci puntano

Nel 2026, cinque settori legati alla sostenibilità continuano a attirare ingenti investimenti da parte di banche e fondi. La capacità di un progetto di dimostrare solidità e credibilità influisce significativamente sul costo del capitale, rendendo più facile ottenere finanziamenti e coinvolgere altri investitori. Questi elementi sono fondamentali per il successo e la crescita di iniziative green in diversi ambiti.

C’è un test che nel 2026 vale più di mille dichiarazioni: quanto costa il capitale. Se un progetto è davvero credibile, il suo costo del debito scende, trova underwriting, chiude covenant ragionevoli, attira co-investitori. Se resta nel regno della narrazione, vive di annunci e non di closing. Ed è anche per questo che i numeri globali vanno letti con doppio sguardo. L’IEA (International Energy Agency) indica che gli investimenti energetici complessivi hanno superato soglie record e che la parte clean ha un peso crescente. BNEF (Bloomberg New Energy Finance) segnala che l’investimento nella transizione ha superato 2. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - I 5 settori green che attirano più capitali nel 2026: perché banche e fondi ci puntano Fondi attivi vs fondi passivi: perché considerare un investimento in ETF nel 2026Investire in modo proficuo nel 2026 non significa per forza scoprire il “fondo migliore”, bensì scegliere il metodo più efficiente e sicuro per... Leggi anche: A Monza ci si ammala sempre più per colpa del lavoro: le malattie e i settori più a rischio Temi più discussi: L’Italia sul podio dei brevetti green in Ue, la competitività delle imprese passa dalla sostenibilità; Italia sul podio per brevetti green in Europa. Dalla manifattura all’informatica: i settori; Green economy in crescita, oggi vale più di 5.000 miliardi di dollari; Studio Competitivi perché sostenibili: Italia tra i primi Paesi europei per brevetti green. Settori hard-to-abate: svolta green a rilento, mancano gli investimentiI settori hard-to-abate sono responsabili nell’industria (siderurgia, chimica, ceramica, carta, vetro, cemento) dell’11% delle emissioni italiane e nei trasporti pesanti (strada, aereo, marittimo) ... repubblica.it Italia sul podio per brevetti green in Europa. Dalla manifattura all’informatica: i settoriL’Italia sale sul podio europeo dei brevetti green e rafforza il legame tra sostenibilità e competitività industriale. Con 295 brevetti ambientali depositati, il Paese si colloca al terzo posto ... msn.com #Tirocini | Euroform RFS promuove Gulliver 2025, un progetto di tirocini formativi all’estero rivolto a giovani 18–35 anni residenti in Piemonte, inoccupati o disoccupati. L’iniziativa offre 3 mesi di tirocinio in Lituania, Malta o Spagna nei settori IT, green economy - facebook.com facebook