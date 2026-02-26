Houston brilla nella notte | pioggia e spettacolo di Sengun

Le Rockets hanno dominato la sfida contro i Kings, chiudendo con una vittoria netta e la più larga dell’anno: 128-97. Un avvio deciso ha imposto ritmo e controllo, culminato in una prestazione offensiva efficace e una gestione difensiva coerente dall’inizio fino al suono della sirena. La squadra di casa ha preso subito le redini, con Russell Westbrook a guidare la corsa, totalizzando 22 punti con 17 nel primo quarto (814 dal campo). I Kings hanno faticato a rispondere, terminando il periodo con una falsa partenza di squadra (110 al tiro) e lasciando agli Houston Rockets un margine di 33-22 al primo intervallo. Nel secondo quarto è arrivato lo strappo decisivo: 44-28 per Houston con 812 da tre, consolidando un vantaggio 77-50 all’intervallo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

