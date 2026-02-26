Non pensate solo all’età. L’Herpes zoster, che si sviluppa a seguito della riattivazione del virus varicella-zoster, è in parte legato alla diminuzione dell’attività del sistema immunitario legato all’immunosenescenza. Ma non bisogna fare l’errore di pensare che questo sia l’unico fattore di rischio per lo sviluppo della riaccensione del virus e, di conseguenza, delle complicanze ad essa legate, prima tra tutte la neurite post-erpetica. Esistono infatti malattie, come ad esempio il diabete, i tumori o le patologie reumatologiche, che innalzano il rischio di veder comparire le lesioni, anche indipendentemente dall’età. Per questo occorre sempre parlare con il medico e valutare se non sia il caso di ricorrere alla vaccinazione per prevenire il fuoco di Sant’Antonio e le altre complicanze. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Herpes Zoster, perché è pericoloso per la salute e come si può prevenire

Il vaccino contro l'herpes zoster può prevenire la demenza

