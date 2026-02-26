Hauge perché l’addio al Milan? Non solo la plusvalenza | la richiesta del calciatore

La carriera di Hauge al Milan durò una sola stagione: il 10 agosto 2021 era un giocatore dell'Eintracht Francoforte. Gazzetta.it ricorda i dettagli dell'operazione di calciomercato: prestito da 1,6 milioni con obbligo di riscatto condizionato alla salvezza da 7,5 milioni. Più di 9 milioni fino a possibili 12 con i bonus per la cessione del talento norvegese. Il Milan decise di ottenere una plusvalenza immediata, ma la parte economica non fu l'unica che fece scattare la cessione. LEGGI ANCHE: Allegri studia il Milan con Fullkrug: contro la Cremonese potrebbe arrivare il momento della punta>>> Come scrive la rosea Hauge in quel 2020-21 giocò 18 partite in campionato, ma solo 3 da titolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

