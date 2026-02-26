Chi è peggio: la destra che maltratta la Rai o la sinistra che la usa per mascherare la viltà? Della catastrofe ddl antisemitismo si è già scritto tanto ma se ne deve scrivere ancora. Un disegno di legge di un galantuomo come Graziano Delrio viene messo da parte come fosse una molotov. Il Pd, il suo capogruppo (e detto senza malizia è il migliore che ha Schlein insieme a Igor Taruffi) gli spiega in malo modo che la proposta non è quella del Pd. Dopo tanto tormento il Pd decide di presentare emendamenti a un testo base, Romeo-Scalfarotto, da votare insieme. Per il Pd è una sconfitta in partenza. Un testo (di un senatore Pd) viene buttato al macero, dal Pd, per non scontentare gli smandrappati a sinistra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Harakiri Pd sull'antisemitismo, l’ira di Boccia che si butta sulla Rai

Leggi anche: Delrio, Boccia e “lo smemorato” Pd sull'antisemitismo

Di Segni (Ucei): “Sull’antisemitismo il Pd vive sulla luna. Irresponsabili!”La presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane: "Non fare riferimento ad alcuna definizione di antisemitismo è un atteggiamento...

Pd spaccato sull’antisemitismo: il disegno di legge di Giorgis non troverà unanimità nel gruppoTra i dissidenti Graziano Delrio, che ha presentato a dicembre un proprio testo, sconfessato dal Nazareno, ma che lo stesso senatore si è rifiutato di ritirare. I malumori della minoranza dem: Non ... ilfattoquotidiano.it

Antisemitismo, il centrodestra ammorbidisce il testo ma il Pd chiede di rimandare il voto in aula: «Prima la riforma della Rai»Via al voto in commissione Affari costituzionali al Senato, il 3 marzo il testo potrebbe arrivare in aula. Dem tra spaccature e voglia di rinviare ... open.online